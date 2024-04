Homicidio en V° Lavalle: "Iba con dos menores al Jardín, no fue en defensa propia"

Tras el homicidio de Fernando Sebastián Chaile, de 28 años, alias "Dolver" la familia salió a defenderlo y aseguran que el joven estaba yendo al jardín, no le estaba robando a nadie y citaron un episodio ocurrido entre los dos hace 3 días.

Daniela, cuñada del fallecido, contó cómo se enteraron y dio varios detalles. "Le han disparado al Dolver, lo han matado a sangre fría con el chiquito. Lo amenazaron al hijo, es un chiquito apenas de colegio. Ellos se han ido todos juntos, porque todos van ha dejar los chiquitos al jardín, llevó a mi hijo de 3 años, que no va al jardín, pero él se lo lleva. A ver si la bala iba para el chiquito, se moría mi hijo".

Enojada contó su bronca por la muerte de su cuñado. "Todos en el Facebook ponen el gato del barrio, no saben si él había sido, el hombre bajó y supuestamente le han dicho, que él declara que a él "supuestamente" le han dicho que él ha sido. ¿cómo va saber si él ha sido? ¿por qué mata de solo estar? Era un chango que iba con dos chicos menores de edad, no fue en defensa propia como dicen".

Aún conmocionada siguió su relato. "Soy la hermana de la mujer de él, él antes tenía eso, esas causas penales que usted dice, pero él con mi hermana cambió, él sale a la calle, ahora vende mi hermana, no va a todo esto, él va que va al Jardín y estaba con mi hijo de 3 años. El otro tiene 5 años, tenía que ir al Jardín, mi hermana estaba cocinando. Al ratito que salió cayó la vecina de acá al costado, ella vio cuando le dispararon frente de todos, ella iba con todos sus hijitos, ella iba adelante de él, vino el hombre y le disparó, a sangre fría, no fue capaz de decir 'no te voy a disparar porque estas con chicos' te voy a preguntar ¿si me robaste o no? encima lo dejaron tirado en el piso".

Con respecto a una discusión previa entre el jubilado y el joven fallecido contó más detalles. "Este jubilado un día le preguntó y él le dijo 'yo no sé nada' a lo que el jubilado le contestó 'pero a mí me han dicho' el fallecido le replicó "pero a vos te han dicho pero vos a mí no me has visto, yo no tengo nada que ver. Él dijo bien. Lo estaba esperando se me hace, pero el fue a dejar un chiquito, iba con un montón de menores, es injusto. Mi amiga vio cuando le disparó frente a mi hijo de 3 años. Me dice al tío le han metido ahí, le ha disparado' que un chiquito de 3 años te explique como dispararon a su tío, frente a él, miren si mataban a un chiquito. Pero como ahora es un viejo que se hace que me roban acá pero no sabían si era, él le preguntó y dijo que no".

Luego de recibir el disparo la mujer contó que "cae encima del chiquito de 5 años, que se llama Brian y mi hijito de 3 quedó frente de él, viendo como escupía sangre de la boca, quedó traumado. Imagínate un chiquito de 3 años ver eso, que ahora no está su tío, que fue al hospital y no va volver, no va volver. Mi hermana esta mal. Que venga todo el mundo y le digan 'el gato' ta bien que tuvo si vida todo así, pero la gente cambia. No por culpa de todos los gatos te vamos a matar a vos 'uno menos' El tiene hijos y fue un buen padre, no tenía mucha plata".

Aseguró que debido a su situación económica no tienen para el cajón. "No tenemos para el cajón ni nada y tenemos que andar pidiendo".

Por último insistió en el episodio que tuvo su cuñado con el jubilado previamente. "Hace tres días el le preguntó y mi cuñado le contestó 'yo no tengo nada que ver, averigua bien' y le decía 'vení yo te voy...' le dijo no voy a pelear con vos porque vos tenés cuchillo y encima sos un hombre grande, se retiró y se fue a la casa de mi hermana. Ahora ni llegó al jardín, estaba comprando un sándwich".

"El vendía en la calle con su mujer, mi hermana vendía globos y patitos, todos salían a vender".

El testigo de 12 años

Leo, contó lo vivido. "Yo estaba con el chango. Estábamos yendo a comprar, salió y le disparó. Me dijo 'vos que me mirás' también queres recibir esto. Mi amigo estaba con el chiquito y el viejo salió y le disparó y mi amigo estaba con el chiquito, no la pensó. Fernando no le respondió, cayó no más. Yo sigo asustado, lo hizo en mi cara, yo no salgo mucho tengo 12 años" concluyó por Multivisión.