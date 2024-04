Peleas y descontrol a la salida de un boliche en R° de Lerma: "La policía no dice nada"

Otra vez las peleas afuera de los boliches se vuelven noticia pasado el fin de semana. Es un todos contra todos sin distinción de sexo. Durante la madrugada del domingo en Rosario de Lerma, a la salida de un local bailable iniciaron una bataola.

El descontrol estalló aproximadamente a las 04:50 horas en plena calle Virgilio Tedín, cuando varios jóvenes se propinaron piñas y patadas.

Los vecinos afirman que la policía no hizo nada porque es un problema afuera del boliche bailable y ellos son pagados para la seguridad adentro del mismo. Por otra parte, no había móviles policiales para el despeje, ya que estarían fuera de servicio por desperfectos.

Para los vecinos del lugar es algo frecuente pero ya insoportable: "Estamos acostumbrados a estos hechos, no hay seguridad, no podemos ni dormir, las mujeres salen tan borrachas que hasta orinan en mi vereda, la venta de alcohol está las 24 horas en toda la cuadra y la policía no dice nada" declararon por La Llave del Portal.