Sufrió un accidente doméstico y necesita cerca de un millón de pesos para recuperarse

Gala es una madre soltera de tres hijos que se fracturó el brazo derecho en un accidente doméstico tras resbalarse en la casa de su cuñada en la localidad de General. Mosconi que la dejó imposibilitada de trabajar ya que realiza tareas de limpieza.

La mujer accidentada cuenta al MosconiTv que tuvo que ser trasladada de urgencia al nosocomio de Tartagal donde la llevaron a quirófano y los médicos les avisaron que tiene que comprar unos clavos intermedular que tienen el costo de $800.000: "Con mi hermano fuimos al hospital y dice que tengo que esperar un mes porque otras 15 personas están esperando" contó Gala.

"Soy madre soltera, tengo mis hijos y soy huérfana, tengo un solo hermano que trabaja de ayudante albañil. Yo hacía limpieza en las casas de mis amigas" relató Gala que por la fractura no puede salir a trabajar para comprar los clavos que necesita.

Por otro lado, ella dijo que sólo se acercaron desde acción social de General Mosconi para ofrecerles unos calmantes que necesitaba: "Me dijo que iba conseguir las pastillas para que me calme el dolor de mi brazo. Ayer estaba mal, me dolía el cuerpo y la cabeza".

Aquellos que quieran ofrecer algún tipo de ayuda puede comunicarse al 3873302622