"Sáenz nos ofreció colaborar en todo lo que sea posible", le agradeció la UNSA

Tras la movilización en defensa de la universidad pública, el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por la ministra de Educación, Cristina Fiore, se reunió con las autoridades de la UNSA para analizar la situación de la institución ante el desfinanciamiento que pone en riesgo su normal funcionamiento a mediano plazo, como así también el pago de los salarios de los docentes.

Luego de este encuentro en Casa de Gobierno, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Daniel Hoyos, extendió su agradecimiento al mandatario provincial, al ver su disposición para contribuir con la educación pública, acto que valoraron con notoriedad en medio del complejo momento que atraviesan.

"Cuando regresé (de la marcha en Buenos Aires) me llamó el gobernador, tuvimos una reunión donde manifestó el apoyo de Salta a la universidad nacional, lo esencial para mi fue el tema humano, de preguntar y de querer ayudar en lo que sea, eso me impactó en lo particular", dijo Hoyos.

En el diálogo con el móvil de InformateSalta, el rector agregó que valoró demasiado la actitud de Sáenz. "Si tenemos dificultades, nos ofreció colaborar en todo lo que sea posible, ofreciendo gestión, ayuda económica y nosotros se lo agradecemos, estamos contentos", le extendió su gratitud.

"Fue esencial ese interés manifestado hacia esta institución, que es tan importante para la provincia".

Por último volvió a repetir las implicancias que está causando el ajuste que impulsa Nación y cómo los afecta en la UNSA, como ser que en el último giro recibieron 60 millones de pesos que "apenas nos alcanzaba para pagar la luz; nosotros necesitamos entre 250 y 300 millones de pesos, eso para el funcionamiento, sin salarios incluidos", concluyó.