Pronostican que la inflación seguirá bajando, ¿volverá a ser de un dígito?

Ni bien el reloj comenzó a marcar las primeras horas de mayo, los precios de algunos servicios, productos y prestaciones no tardaron en actualizarse, en un escenario donde los pronósticos ya miran hacia la inflación de abril, para la cual se anticipa que sea de un dígito, manteniendo su tendencia a la baja.

¿Qué podemos esperar? ¿Se mantendrá la tendencia de la merma del índice de precios? Para despejar estas interrogantes InformateSalta estuvo consultándole al economista Lucas Dapena, quien comentó cuáles son las expectativas respecto al mes que acaba de finalizar.

Primeramente, recalcó en el escenario actual donde el Gobierno buscó dejar en claro que “no hay plata, que se dejó de gastar más plata de la que entra”. Con esa primera lectura, dijo que la inflación seguiría a la baja, en cuanto la mencionada impronta se mantenga.

“¿La inflación está bajando? Sí; ¿va a seguir bajando? Sí, siempre y cuando el Gobierno siga en esta línea que, si no hay plata, no se puede gastar, estamos todos de acuerdo en que, si entran $100, no podés gastar $150”, aseveró el profesional.

No obstante, Dapena ahondó en la última cuestión, la cual lleva al punto de inflexión respecto a dónde se restringen los gastos, dónde se achica el mismo, si es con el parate a la obra pública, las jubilaciones para quienes aportaron y para quienes no, la reducción de la planta estatal, etc.

Por último y consultado sobre el escenario a corto plazo en lo económico, Dapena sentenció que “hoy por hoy, la fuerte incógnita es política, si el Gobierno logrará que la Ley de Bases sea aprobada, si el DNU seguirá vigente o no; si eso, que es político, se soluciona, la economía podría recuperarse más rápido de lo que se espera”, concluyó.