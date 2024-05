Cobro por atención médica a extranjeros: En Orán, se agilizaron turnos y se liberaron camas en terapia

La decisión del Gobierno de Salta de cobrar por la atención médica a extranjeros no residentes generó un cambio drástico en el Hospital de Orán. Antes bullicioso y con largas filas de pacientes, especialmente provenientes de Bolivia, ahora muestra un panorama distinto.

Desde este mes se consiguen turnos con poca demora, lo cual es toda una novedad histórica. "La demanda de pacientes bajó más de un 90%", explican desde el nosocomio.

El gerente del hospital, Alejandro Valenzuela, destacó que si bien se atiende a extranjeros en caso de urgencia, la prioridad es la atención gratuita para los residentes, dada la escasez de recursos. “A los extranjeros, si es una urgencia los atendemos igual, después vemos cómo se cobra o si podemos negociar que su país se haga cargo”, explicó a La Nación.

Por su parte, Roberto Ruiz Huidobro, jefe de neurocirugía del hospital de Orán, explicó que antes las camas estaban saturadas y se veían obligados a derivar a pacientes a Capital. "Antes, en la terapia intensiva, de las doce camas que tenemos, ocho o nueve estaban ocupadas por bolivianos. Llegaban salteños y los teníamos que derivar a Salta Capital, o incluso teníamos que mover pacientes que todavía requerían cuidados intensivos, porque llegaban más pacientes graves”, comentó.

En tanto, Hugo Rementería, cardiocirujano de Orán, reveló que muchos venían a atenderse a Salta "porque era gratis". “Hace unos meses llegó una pareja de Bolivia. La chica con un problema en la aorta, se tenía que operar. Me cuentan que en Tarija le dijeron, si tenés plata para pagar la cirugía, andá a Santa Cruz. Si no tenés plata, andá a la Argentina que es gratis. Pero no es gratis, son varios millones de pesos que paga la provincia y que son recursos que después faltan para atender a los salteños”, indicó.

Cada mes en toda la provincia, explica el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, se atendían unos 3300 extranjeros, mayoritariamente bolivianos, es decir más de 100 pacientes por día. De ese número, unos 3000 llegaban al hospital de Orán. Desde que entró en vigor el decreto, en toda la provincia se atendieron apenas unos 60 pacientes bolivianos. En el hospital de Orán dicen que fueron menos de diez en todo el mes. Los demás, seguramente se atendieron en Salta Capital, y varios de ellos con tratamientos de complejidad.

Los vecinos de Orán están de acuerdo con la medida argumentando que es necesario priorizar la atención de los residentes y evitar abusos del sistema de salud. “Cuando nosotros cruzamos la frontera, nos cobran todo. Y no es justo que nosotros paguemos impuestos y que para sacar un turno médico tengamos que esperar varios meses. En cambio, muchos de ellos llegaban con gestores o personas que los ayudaban con los trámites. Y no pagaban nada. No me parece justo”, reclamaron.

Los números que se cobran responden al nomenclador provincial. Por ejemplo, una consulta médica se abona $6600. Un día de internación, cuesta unos $100.000 y un parto, unos $245.000 pesos. Y las prácticas de complejidad, como una cirugía encéfalo craneal puede costar varios millones de pesos.