"Actué correctamente", afirmó el salteño Chocobar tras anularse su condena

Fue noticia la resolución de la Justicia de anular la condena a prisión contra el policía Luis Chocobar y solicitó que se realice un nuevo debate oral. Así lo confirmó el abogado del oficial, Fernando Soto a través de su cuenta de Twitter donde expresó: "La Sala II de la Casación Nacional anuló el juicio oral que le hicieron a Chocobar. Manda a hacer un nuevo juicio oral", y agregó, "¡Ley y orden!".

Conocida la noticia de la resolución, el salteño y ex oficial de la Policía Bonaerense estuvo dialogando con diario Clarín donde agradeció el apoyo recibido, apuntó al trato que recibió y reiteró que actuó conforme debía hacerlo aquella vez.

Primeramente dijo que no estaba enterado de las novedades pues acompañaba a su madre, que está internada. "No estoy al tanto de nada, mi mamá está en terapia intensiva. Sólo vi que mi teléfono estalla", dijo el ex miembro de la fuerza pues en abril se fue de la misma. “Después de lo que pasó en 2017, quedé marcado como policía bonaerense. Tenía las mejores calificaciones pero el peor sueldo. Me negaron tres ascensos, me ningunearon”, lamentó.

Tras el episodio acontecido tiempo atrás, Chocobar bajó más de treinta kilos, se recibió de enfermero y estudia derecho. “Para cagarme de hambre como policía, prefiero hacerlo con laburos que representen al Chocobar de hoy. Yo soy un laburante, hago lo que sea para llevar el mango a casa”, aseveró el salteño.

"En la Bonaerense no quieren que progreses, que estudies, te quieren burro, para manejarte"

Dicho esto se refirió a la novedad que se conoció como del apoyo que recibe de la ciudadanía. “Me pone la piel de gallina, No puedo creer su apoyo. Eso ayuda porque el nuevo juicio, cuando se haga, será un dolor de cabeza, porque habrá que revivir un momento de mi vida que no tengo ganas, más allá de que, como siempre dije, actué correctamente y volvería a proceder de la misma manera”, expresó al medio nacional

Por último se animó a indicar que el lado positivo de la cuestión es que “se volverá a escuchar todo de nuevo, se periciarán elementos que no habían sido constatados y creo que habrá otra mirada, desde otro ángulo. También yo soy otra persona, creo que me agarrará mejor parado", concluyó.

“Creo que la decisión de la Justicia es correcta, porque ni siquiera los tres jueces se ponían de acuerdo"