Por la suba en insumos, servicios y paritarias, anticipan un nuevo aumento del pan

Panaderos analiza por estas horas el incremento en el precio del pan por la suba de precios en insumos, servicios y paritarias.

Lo cierto es que con boletas de servicios elevadísimas, el sector analiza llevar adelante un recurso de amparo, tal como lo promovieron los hoteleros y gastronómicos para que se retrotraigan las tarifas hasta antes de la aplicación de DNU 70.

Para Romano, el actual contexto económico se muestra como de "lucha entre trabajadores que están en crisis y empresas que están en crisis. "Los ajustes fueron para la clase media hacia abajo. No hubo ni una medida para pilotear la situación. Los servicios no se pueden pagar a esos valores".

Se refirió además a los reclamos salariales que iniciaron los trabajadores a través del Sindicato de Panaderos y de las políticas de ajustes que afectan al sector. "Las Pymes somos las que damos más trabajo, pero somos los caballitos de batallas de estos ajustes. Hubo reclamos justos, puedo no estar de acuerdo con las medidas para manifestarse, pero la situación cada vez va a ser más tensa porque el empresariado no puede pagar más y el empleado no tiene cómo sobrevivir con todas las circunstancias económicas".

Aclaró que en el rubro no se observaron baja de precios, tal como lo anticiparon desde el Gobierno nacional por la apertura de las importaciones. "Los productos ya no suben de esa forma brusca como antes, pero estamos esperando la baja que no se produce. En esta semana la harina tuvo un repunte del 10%", dijo.

Romano señaló que a través de la Federación de Panaderos se pudo trasladar los malestares con funcionarios nacionales, pero que la mirada es: "arreglátelas como puedas".

Indicó también que esperan respuestas del Gobierno provincial con quien ya iniciaron ronda de reuniones. "Preocupa que solo hubo aumento de un servicio (luz) y ya estamos con imposibilidades de pagarlo. No vemos ninguna medida que nos ayude. Si la única solución que tenemos es aumentar los precios, ¿cómo hará la gente para pagarlo? Estamos hablando de un producto básico", apuntó.

Suba de precios

Romano lamentó que el panadero tenga que retocar los precios para hacer frente a las paritarias e incremento de impuestos y servicios. "Si la luz me sube un 300%, ¿cómo lo pago? No queda otra que subir el precio. Son cifras elevadas y estamos hablando de luz nada más. En la boleta vino un incremento fuerte de agua y de la Municipalidad. Estamos analizando iniciar un amparo como los gastronómicos y hoteleros, porque hay que utilizar la razonabilidad en las tarifas y esto de razonable no tiene nada. En el medio está nuestro trabajo, los empleados y la gente", aseguró.

El empresario remarcó que la suba inminente del precio del pan llevará a una disminución del consumo.

Por último, Romano señaló que por el nuevo modelo económico, la Cámara decidió dejar de sugerir los precios del pan a sus asociados. "La gente encontrará el kilo de pan a $1.500 o a $2.500 o más. Todo dependerá de los costos que se tengan. El alquiler hoy afecta muchísimo los costos, más si está en el centro. Esa variable antes no influía mucho en los costos y hoy sí", remarcó.

Hizo referencia además a las compras a distribuidores o en Buenos Aires. "Hay una diferencia abismal, pero el panadero se ve obligado a comprar a los distribuidores porque esperan siete días para el pago", agregó por Nuevo Diario.