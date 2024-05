Ley Bases: Romero pidió que se apoye el capítulo del tabaco

Comenzó el debate de la Ley Bases en las comisiones del Senado de la Nación. Este martes en plenario debatieron las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, y su equipo.

Durante el plenario el senador de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, se refirió al capítulo del tabaco y esta vez se alineó al pedido del gobernador Gustavo Sáenz pidiendo que los legisladores apoyen esta iniciativa.

“Si cae lo que viene de diputados con el tema del tabaco, estamos favoreciendo la evasión de una empresa de la provincia de Buenos Aires” afirmó el Senador Nacional y agregó que defenderá el apartado del tabaco porque él proviene de una provincia tabacalera que reclama esto.

Para Romero, si no se aprueba el capítulo del tabaco, se favorece la caída de la recaudación impositiva” que beneficia a las provincias. Seguidamente apuntó contra los legisladores de Unión por la Patria que estaban en el Plenario, entre ellos, Sergio Leavy. “No los acuso, pero me parece raro” afirmó el exgobernador, en referencia a quienes pidieron rever los votos y el texto en particular de la Ley Bases, en la búsqueda de dilatar la discusión.

Sergio Leavy seguidamente pidió la palabra y afirmó que él también defiende los intereses del tabaco pero busca la legalidad del texto. “Romero esta equivocado, queremos que se recaude más, es algo que venimos peleando desde el Fondo Especial del Tabaco” manifestó Leavy.

Así ambos legisladores darían a entender que defenderán este apartado en la discusión de la Ley Bases, tal como se viene solicitando desde la provincia.