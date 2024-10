Casi mata a la hija de su pareja, lo condenaron pero lo enviaron a casa: es un ex funcionario

Ella casi no la cuenta, pero él pasa sus días "como si nada" en su domicilio. Se trata de Oscar Mario Aguirre, ex ministro de Infraestructura y ex presidente del IPV, quien fue condenado a 11 años de prisión por apuñalar 13 veces a la hija de su pareja. Sin embargo, fue beneficiado con prisión domiciliaria.

La decisión fue muy cuestionada por el abogado de la querella, Federico Ruiz Mattei, quien sostiene que Aguirre no cumple con los requisitos que garanticen la integridad de la joven. Para él, "no es suficiente cumplir con la edad para obtener la domiciliaria; deben existir otras circunstancias que justifiquen esta decisión".

Los problemas de salud del condenado, que sirvieron como argumento para solicitar el arresto domiciliario, son cuestionados, ya que, según letrado, no se demostró que su condición impida recibir atención médica adecuada en prisión.

Además, sostienen que el control sobre su ubicación es casi nulo: Aguirre fue enviado a una finca en La Lagunilla, un lugar sin señal de teléfono, lo que hace imposible cualquier monitoreo efectivo. Esto deja en manos del agresor la decisión de cumplir con las restricciones impuestas.

Para el abogado, no hay garantías que Aguirre no regrese a los lugares que frecuenta la joven, poniendo así en riesgo su seguridad. "No se ha incorporado un informe psicológico que pueda de algún modo garantizar la estabilidad emocional de Aguirre", apuntó en El Tribuno.

Además, la fiscal especializada en femicidio de Salta, doctora Mónica Poma, también presentó un recurso de apelación ante la resolución de la jueza Montoya.