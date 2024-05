Jorge Macri cuestionó el paro de la CGT: “Después de 4 años muditos salen a los gritos”

El día previo al paro general que encabezará la CGT mañana jueves, y que tendrá un fuerte impacto en la ciudad de Buenos Aires con corte del servicio en colectivos, trenes y subtes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fustigó a los popes gremiales. Les enrostró que estuvieron “muditos” los cuatro años en los que gestionó Alberto Fernández, mientras que ahora “salen a los gritos” a poco tiempo de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Convencido de que es “inexplicable” esta medida de fuerza, Macri consideró que los sindicalistas de la central obrera estuvieron en un “escandaloso silencio” cuando gobernó el Frente de Todos (FdT). “Siento que la CGT responde más a los intereses del Partido Justicialista (PJ) o del kirchnerismo, que a los intereses de los trabajadores. Cuando la inflación es peronista es buena y si es de un gobierno no peronista es mala. Quien defiende a los trabajadores tiene que defenderlos siempre. Si los hubieran defendido siempre, sería más razonable. Ahora, después de cuatro años muditos, salir a los gritos en pocos meses tantas veces demuestran que no les importan los trabajadores, sino que están en contra de cualquier gobierno que no sea peronista o kirchnerista”, analizó.

Además, recordó que el subte no estará disponible mañana, está regulado en la concesión como una actividad “esencial”, pero acotó: “El problema es si gremialmente se cumple o no el respeto a eso”. Marcó, además, que suelen tener ese tipo de “tensiones” con los Metrodelegados, porque pese a esta normativa hacen retiro de tareas y transforman la protesta en un “paro ilegal”, ya que deberían garantizar un cumplimiento mínimo.