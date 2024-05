Trata de personas: El 60% de los salteños rescatados es por explotación laboral

Hecho que impactó al conocerse fue el procedimiento hecho por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Mendoza en el que se rescató a 28 personas víctimas de explotación laboral. Se trataba de salteños, oriundos de Pichanal, que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

¿Cuán grave es esta realidad? ¿Esta problemática tiene una fuerte presencia? Ante tales cuestiones InformateSalta estuvo dialogando con Stella Maris Corbacho, de fundación Alameda, quien precisó en los pormenores y gravedades que implican estos casos.

Primeramente, enfatizó que este tipo de situaciones son más latentes de lo que se cree. “Está demasiado presente y muy naturalizado, más cerca de lo que nosotros creemos, en Salta especialmente donde el 60% de los casos de personas rescatadas son de trata con fines de explotación laboral”, aseveró.

Sobre quienes caen en esta problemática, indicó que muchas veces son familias enteras, con menores que trabajan sin remuneración. Eso en la explotación laboral, pues en la trata sexual, los más vulnerables son niños y adolescentes. “Hace un mes y medio tuvimos 2 víctimas que fueron por trabajo a Jujuy y las estaban pasando a Bolivia, eran de Orán y las captaron por las redes”, mencionó.

Al ser consultara respecto a qué lleva a estas personas a ser víctimas de la problemática, sentención que predomina el factor económico. “Se acentúa en el contexto socioeconómico; con la esperanza de encontrar algo mejor hay un aprovechamiento, hay falsas promesas laborales y caen en esta explotación donde están hacinados, con un solo baño, sin agua potable, con sus vidas en peligro… viven peor que animales”, se apenó.

“Esto pasa todo el tiempo, la virtualidad también fue mutando el delito, todo el tiempo hay casos”

Por último, Stella Maris subrayó que la gente no tiene presente la gravedad de estos casos, más en estos tiempos donde con la necesidad de trabajo, la explotación “se naturaliza tanto que no se toma conciencia; lo primero es saber con quién se va a trabajar, quiénes son, si no es una empresa fantasma; muchas veces se piensa ‘a mí no me va a pasar’ y termina pasando”, previno para concluir.