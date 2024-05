Polémico escaneo de iris: "No tiene ventaja ni mucho sentido"

Fue noticia en las últimas horas lo que estuvo ocurriendo en la localidad de Vaqueros, luego que una empresa, de nombre “Wordcoin” se instaló ofreciendo dinero a cambio de escanear el iris de personas que quisieran participar, pudiendo obtener hasta $25.000.

En medio de las repercusiones quien se manifestó fue la fiscal Sofía Cornejo, de la Fiscalía Penal de Ciberdelincuencia, que llamó a la sociedad a tener cuidado con quienes piden datos personales y únicos, como ser el caso del iris, sin saber el destino de los mismos ni la identidad de las personas u entidades que los requieren.

Primeramente indicó que esta empresa estaba ofreciendo la lectura del iris, dato que sería para un futuro tipo de pasaporte virtual. “¿Qué tendría de bueno? Yo no veo ni mucha ventaja ni mucho sentido, porque no nos movemos en un mundo donde el pasaporte sea el iris del ojo, eso se ve en películas futuristas pero no existe”, sentenció primeramente en Radio Salta.

A esto apuntó a la peligrosidad de compartir datos biométricos, de tarjetas de crédito, etc., donde en la web, la búsqueda de esta información siempre es para obtener dinero. “No hay otra finalidad”, puntualizó. “En definitiva, ellos buscan quedarse con los datos del iris, que los van a guardar en su base de datos, ¿Quién lo maneja, ¿Quién está por detrás? ¿Qué van a hacer? A mi iris lo pueden vender y ahí puede empezar una cadena de delitos”, previno.

Sobre la presencia y actividad de esta empresa, Cornejo reconoció que no corresponde proceder pues no hay un delito. “No hay artículo del Código Penal que diga que sea delito”, informó aunque recalcó que “no hay dos iris iguales, es como la huella digital”, respecto a la particularidad del dato biométrico.

“Siempre pensemos 3 veces antes de aceptar cualquier propuesta que nos haga ruido y, cuando entregamos datos, a alguien que no sabemos quién es”