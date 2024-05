Ayudemos a José, tiene cáncer de lengua y su cirugía supera los 10 millones: "Quiero vivir"

En una cruzada solidaria, José Ramón Barrera busca que los corazones solidarios salteños se enciendan y le tiendan una mano en este difícil momento de su vida.

José padece cáncer de lengua y el cuadro se va agravando por lo que debe intervenirse quirúrgicamente lo antes posible

"Cada vez tengo peor, se me está comiendo la lengua, se me está yendo para adentro y me dijo que si llega a tocar la garganta no tiene solución. Quiero vivir, esa es la solución pero hay que tener esa cantidad de plata. Para mí lo veo imposible, pero no pierdo las esperanzas".

Conmovido contó su dura realidad. "Soy albañil y con eso logré salir adelante con mi familia, mis hijos. Hoy por hoy me siento una persona inútil, no le puedo dar nada a mis hijos. Me da bronca porque a veces no tenemos ni para comer, es triste a veces. Pero que vamos hacer, las cosas por algo deben pasar, tan solo Dios lo sabe. Yo le pido lo poco que pueda colaborarme la gente bienvenido será, me gustaría curarme de esto para volver a ser lo de antes. Quiero curarme y no vivir así".

José, quebrado dijo los dolores por los que atraviesa. "Desde que me levanto hasta que me acuesto son dolores, dolores y a veces no puedo comer porque me duele la lengua. Tengo que hacer un esfuerzo por las pastillas que son fuertes, pero me duele para tragar" dijo por QPS.

Camila, hija de José, explicó que la operación a la que debe someterse su padre cuanto antes tiene un costo inalcanzable para ellos. "La operación sale con el cirujano 3.300.000 y la clínica 6.500.000, siendo un total de 10 millones. La verdad que superó nuestras expectativas, pensábamos que iban a ser 3 millones pero nos dimos con esto, que es casi 10, y la verdad que se nos hace imposible, si nos ayudamos entre todos pero no vamos a poder llegar por eso acudimos a la gente a si nos pueden dar una mano o ayudar con lo que sea, todo vale".

A quienes quieran ayudar a José puede donar dinero a cami.abigail (Camila Abigail del Valle Arjona, Mercado Libre) o contactarse con la joven al 3875664649, informó Multivisión.