Alertan sobre escanear el iris: "Pueden crear hasta 3 identidades"

Noticia relevante de estos días es lo que estuvo ocurriendo en Vaqueros donde personas identificadas con la empresa Worldcoin estuvieron escaneando los iris de voluntarios, a cambio de dinero en criptomonedas. En medio de las repercusiones sobre esta situación, son muchas las voces que plantearon los "problemas" sobre esta actividad, como también lo que implica la "venta" de los datos biométricos.

Quien se manifestó ahora fue el experto en Ciberdelitos, en Grooming y también especialistas en Investigación Criminal, Aníbal Lazzaroni, quien dialogó con Cadena Máxima donde profundizó en las consecuencias que podrían acarrear quienes vendieron sus datos y cómo, con los mismos, se pueden crear identidades paralelas como falaces.

Primeramente se refirió a la empresa, diciendo que la misma realiza una actividad "que está prohibida en varios países, que se desarrolló en Buenos Aires pero por las denuncias, la empresa debió levantar la captura de los datos, esto nos debe llamar la atención". A esto agregó que la empresa "hace pantalla con una moneda virtual que tiene un valor no real, cuando la gente cambie esa esa moneda, la cambia a la mitad de su valor".

DIcho esto se refirió a lo que conlleva permitir escanearse los ojos por dinero. "Se están comprando identidades biométricas, algo prohibido internacionalmente, es como vender la información personal, no se pueden vender las huellas digitales", ejemplificó sumando al caso: "uno no entrega sus datos al supermercado por un descuento, entonces no se entregan los datos a una empresa no habilitada, que aprovecha la necesidad de la gente".

En cuanto a las consecuencias para estas personas, sobre todo jóvenes que ceden sus datos biométricos, alertó: "Se puede cometer un fraude muy grande, se puede generar una identidad plástica, uno podría obtener infinitas personas con esos datos biométricos; a futuro está la posibilidad que en cualquier momento se genere una doble y triple identidad, que se hagan operaciones a nombre de tal persona", previno.