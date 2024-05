Acusan a la empresa de seguridad Guardián por descuentos ilegales y retrasos en los pagos

Hartos y cansados del "tire y afloje" y la falta de respuestas ante los reclamos de los trabajadores por parte de la empresa de seguridad privada Guardián SRL, la delegación de UPSRA (Unión Personal de Seguridad Republica Argentina) en Orán, decidió iniciar medidas de fuerza.

Marcelino Javier Romero, delegado Regional de UPSRA en Orán, en diálogo con InformateSalta, reclamó que la empresa no respeta la escala salarial vigente. “Yo me he tomado el trabajo de hablar con cada uno de los clientes. Ellos pagan, pero lamentablemente este empresario, Gonzalo Mosquera, es el que no cumple con los trabajadores", reclamó.

"Nosotros desde el año pasado que venimos padeciendo con esta empresa"

Además denunció el descuento ilegal a los trabajadores por licencias médicas y vacaciones no abonadas desde 2018 y 2019, así como la falta de entrega de uniformes y botines. "Hacen un descuento ilegal esta empresa a todos los compañeros cada vez que algunos salen de vacaciones o están con carpeta médica", manifestó.

También criticó el retraso en los pagos salariales, que ocurren después del día 10 de cada mes, lo que provoca serios problemas económicos para los trabajadores. “Los compañeros siguen padeciendo la misma necesidad y cada vez es peor", dijo.

“Los compañeros están muy molestos porque la empresa no está cumpliendo con el convenio colectivo"

Por otro lado, se quejó por los prolongados intentos infructuosos de llegar a una solución en el conflicto laboral que enfrentan desde el año pasado. "Lamentablemente, con estos empresarios, con este empresario que es Gonzalo Mosquera, no podemos llegar a un acuerdo".

Según Romero, la empresa presentó continuas prórrogas en las audiencias de negociación, lo que impidió avanzar hacia una resolución satisfactoria.

En la oportunidad, insistió en que la responsabilidad es de la empresa, ya que los clientes pagan puntualmente por los servicios prestados. "La que no cumple acá es la empresa Guardián, no es el cliente".

“Si la empresa quisiera y tuviera la buena predisposición, esto en dos patadas se soluciona"

Según dijo, la difícil situación económica y el incumplimiento por parte de la empresa hacen que la situación sea insostenible para los trabajadores. “No hay buena predisposición por parte del empresario en sentarnos a dialogar y a conversar y a solucionar el conflicto", reclamó.

Por último, destacó que, si no se alcanza una solución satisfactoria en la audiencia programada para mañana, avanzarán con las medidas de protesta el lunes siguiente.