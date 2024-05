Reforma laboral: cómo impactará en el mercado del trabajo ·

Las reformas que propone la Ley Bases no están vigentes por el momento, ya que necesitan de la aprobación de Senadores luego de la media sanción en Diputados, pero sus puntos se siguen discutiendo en todos los ámbitos.

Esta polémica Ley, amada por uno, rechazadas por otros, que propone entre 4 a 5 puntos, prevé modificaciones en cuanto a lo laboral.

Gustavo Feoli, abogado laboralista, consultado por el impacto en lo laboral de aprobarse la Ley, regirán para el futuro, es decir que las modificaciones no afectarán las relaciones laborales vigentes, ya que las leyes laborales en particular no son retroactivas.

Lo que pueden provocar son consecuencias llegada la extinción de la relación laboral con el nuevo régimen indemnizatorio.

“La reforma laboral es necesaria, ahora si son éstas las que esperamos, ahí está la discusión”.

En diálogo con CNN Radio Salta, dijo que el principal problema del mundo del trabajo es el costo laboral, el cual es excesivo y que no termina de dilucidarse en este proyecto de reforma libertario.

Una de las polémicas es la figura del trabajador/colaborador, que le otorga al contratante la posibilidad de tener hasta cuatro empleados más que serían colaboradores, permitiéndole a un emprendedor que recién inicia contar con mayor personal, pero no tendrían relación de dependencia, por lo tanto, no debería cumplir horario ni órdenes.

El inconveniente surge en el caso de generarse una enemistad o conflicto entre colaborador y empleador e interviene la justicia. En el análisis judicial se plantean los principios fundamentales de la realidad: “hay que ver si un juez va a decir que era colaborador o había relación de dependencia, si hay subordinación, ordenes, la realidad dice que hay una relación laboral”.

“Si se quiere evitar la litigiosidad, encarecimiento de indemnización, no va a resultar así, no va a resistir el análisis de jueces y jurisprudencia”.

El empleo no registrado también es otro punto importante, ante el cual se aplicaba multas importantes al empleador con el objetivo de desalentar el empleo en negro: “pero a 20 años de que están vigentes las multas el empleo en negro no ha bajado”.

Lo positivo

Feoli hizo hincapié en la reforma que plantea para las embarazadas, que podrían trabajar hasta 10 días antes de la fecha estimada de parto y acumular el periodo anterior luego del nacimiento.

La ampliación del periodo de prueba también permitiría a los empleadores analizar más el conocimiento de un trabajador hasta seis meses y con la extensión a un año.