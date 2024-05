Los impactantes números de River que preocupan a Martín Demichelis

La derrota de River 1-0 frente a Argentinos Juniors dejó signos de preocupación en todo el mundo Millonario. De los últimos diez partidos oficiales del equipo que dirige Martín Demichelis como visitante o en cancha neutral, el registro es de tres triunfos, cuatro empates y tres caídas. El primer partido como referencia es el 2-2 ante Talleres el pasado 2 de marzo y el último es el del pasado sábado ante el Bicho.

Hasta el momento, el DT dirigió 47 partidos oficiales fuera del estadio Monumental y la eficacia es del 57.4% con 20 partidos ganados, 14 empates y 13 derrotas. En cambio, como local la situación es diferente: la eficacia es de 59.7% con 29 triunfos, y solo dos derrotas.

Martín Demichelis cambió el cronograma por la caída de River en la Liga Profesional

“Honestamente, estaba planificado tener mañana libre, pero no esperábamos este golpe. Mañana vamos a entrenar y nos vamos a hacer cargo de esta situación. Estamos muy golpeados, muy tristes”, afirmó Demichelis, que cambió el cronograma del plantel por el mal resultado de este sábado.

El DT habló tras la derrota de River ante Argentinos Juniors.

River no tiene tiempo que perder. El jueves recibirá a Deportivo Táchira por la Copa Libertadores, ante su gente, donde buscará asegurarse el primer lugar del grupo. Ya está clasificado a los octavos de final del certamen más importante del continente.



Qué dijo Martín Demichelis tras la derrota de River ante Argentinos en la Paternal



*“Hoy no pateamos al arco. Me cuesta recordar pasajes buenos a lo largo de los 90 minutos. No subestimamos la Copa Argentina, no pudimos cerrar el partido ante Temperley, y hoy nos costó muchísimo. Hay cosas que hemos hablado puertas adentro y que quedarán ahí”.

*“Es lógico que la gente esté descontenta, que no le agrade este River que vio en los últimos dos partidos. A mí tampoco me gusta. Quienes conocen mi historia de vida saben que nadie me regaló nada. Sigo con mi fortaleza. Me paro frente al grupo sin ningún problema porque me siento orgulloso de ser el DT de River, y así será hasta el último día”.

*“Hoy es el cumpleaños de River, merecíamos regalarle un partido a la gente. Acepto el descontento, pero es la primera vez que nos pasa. Vamos a salir adelante”.

*“Necesitamos hacer buenos partidos porque si no van a ser difíciles las vacaciones. Tenemos que hacer un buen partido, demostrar hombría y personalidad el jueves. Vamos a aceptar el descontento de la gente”.

*“Nos faltó jugar el partido. Nos superaron y hay que saber aceptarlo. El otro día lo hablamos fuertemente entre nosotros y mañana también”.

*“Todos tenemos que dar algo más. Empezamos por mañana domingo”. /TN