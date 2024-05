Campo: "Tenemos que colaborar entre todos para encontrar soluciones y salir adelante”

En el programa SinVueltas el periodista Federico Storniolo entrevistó a Francisco Vidal, presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO) de Salta y a Lucas Norris, presidente de la Federación de las Entidades Rurales Salteñas (FEDERSAL).

Consultados sobre la situación actual que atraviesa el sector productivo al que representan, Norris apuntó que no está siendo una buena campaña en general: "Uno escucha a la gente, a los economistas decir que los dólares no llegan del agro pero la realidad es que la campaña no fue buena".

Por la misma línea continuó: "Los dólares no están entrando porque hay una merma en la exportación, pero no es porque el productor este reteniendo un tipo de grano. Inclusive las cosechas no son buenas y va a afectar".

Por su parte, Vidal consideró que "teníamos soja lista para cosechar en Salta y no estamos pudiendo entrar a levantar. Tenemos zonas muy mosaico dónde los productores van a sufrir mucho".

Dada la situación, "llamamos a los políticos a que dejen el egoísmo apoyen a los productores. No habría nada mejor para este sector".

Y es que "el productor esta en una situación difícil, vamos a entrar en una campaña con precios en dólares muy altos y una presión impositiva muy fuerte. Los invitamos a que colaboren para que apoyen y no pongan trabas".

El referente de FEDERSAL por su parte pidió "ponerle un plazo" a las promesas porque "que nos vienen prometiendo y no cumplen". “Como sector necesitamos buenos mensajes, necesitamos nuevas leyes laborales”

"Hicimos una reunión con senadores y no entienden que necesitamos nuevas leyes laborales para que todo (el sector productivo) se dinamice. Si no cambia esa parte va a ser muy difícil. Este es un circulo virtuoso en donde debemos colaborar todos los actores", sentenció.