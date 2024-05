Utilizó a sus hijos para amenazar a su ex e irá preso

Un hombre de 50 años fue condenado a cinco meses de prisión efectiva por amenazar a su mujer. El acusado incumplió normativas judiciales.

“La voy a mandar a matar, la voy a sacar de las mechas a esa maldita”

El condenado había utilizado las redes sociales para mantener contacto con sus hijos, allí aprovechó para enviar mensajes amenazantes a su ex pareja. El hombre escribió “les doy un plazo hasta el mes de enero para que saquen sus cosas de mi casa. Si ella no se va por las buenas, saldrá por las malas, pero ella con mi casa no se va a quedar. No me importa si voy a parar a la cárcel”. También aseguraba: “Ella tiene que ir presa, la voy a mandar a matar, la voy a sacar de las mechas a esa maldita”, entre otras amenazas.

Estos hechos sucedieron a fines de diciembre del año pasado y la mujer lo denunció. Además, solicitó la prohibición de acercamiento y de contacto. A pesar de las denuncias en su contra se presentó en su casa el 31 de diciembre de ese año, incumpliendo la orden judicial.

La justicia lo condenó a cinco meses de prisión efectiva por lo que fue trasladado a Villa Las Rosas. Además, ordenaron que se le brinde atención médica y psiquiátrica en el ámbito del penal.