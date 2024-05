La empresa Moncho no dio explicaciones por la muerte de su empleado en la Puna

El jueves pasado, Hugo Yucra de 55 años perdió la vida mientras cumplía tareas en una obra a cargo de la empresa Moncho Construcciones. La misma se ubica en el Salar de Llullaillaco y forma parte de un trabajo para una minera de la zona, pero por ser del gremio de la construcción era la UOCRA la encargada de controlar se cumplan las condiciones de trabajo.

Desde la empresa no se emitió ningún comunicado al respecto ni salieron a explicar las circunstancias de esta muerte.

El deceso fue desencadenado por una infección respiratoria atribuida, según familiares y amigos, a las malas condiciones laborales a las que era sometido por la empresa Moncho y a los fríos extremos de la puna para lo cual no estaba debidamente equipado.

Compañeros de trabajo sostuvieron que “la situación fue empeorando y no consiguió la atención adecuada”, y según El Tribuno la empresa Moncho Construcciones no aprobó su traslado inmediato en ambulancia hasta que fue demasiado tarde.



El hombre, padre de familia, estuvo soportando temperaturas extremas sin el equipamiento correspondiente y sin recibir atención médica. Nahuel Yucra, hijo del trabajador, dijo que su padre no contaba con la ropa térmica necesaria para protegerse del frío extremo, a pesar de haber trabajado durante más de dos meses en esa obra. Además, denunció que la ambulancia que lo trasladaba sufrió un desperfecto y que su padre no recibió la atención médica adecuada durante el trayecto.



Yucra aseguró que los compañeros de su padre "se juntaron y dijeron que están trabajando en muy malas condiciones, de que los servicios médicos son muy precarios, que no tienen los elementos necesarios para que los trabajadores estén bien, de que se bañan con agua fría, agua bajo cero, además el agua que sale es muy salada y que irrita mucho la piel". "Ellos están generalmente a cero grados, menos diez, menos veinte. Mi padre me mandó fotos hace dos semanas de que había nevado", agregó.