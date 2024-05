Echarri dijo que cambia dólares por la crisis y Karina Milei le salió al cruce

La secretaria de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, utilizó su nueva cuenta de X para reaccionar ante las declaraciones del actor Pablo Echarri, quien dijo que cambia dólares por la crisis.

"Seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio", le espetó.

En una entrevista al canal C5N, Echarri criticó la gestión de Javier Milei: “Me impacta profundamente, no hay una economía en la que se pueda generar un ahorro”.

“Para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me sirvo de ellas, yo tengo un trabajo sostenido. Soy productor, actor, gestor cultural, y de alguna manera no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y grandemente”, afirmó.

"Los impuestos y los servicios han subido de manera sideral, la última factura de agua me ha llegado de casi 100.000 pesos", señaló.

Y contó cómo hacen con Nancy Dupláa para administrar su presupuesto: “Tocamos ahorros claramente, esto es algo que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir”.

"Cambio dólares porque es la única forma que tengo”, indicó. “Me impacta, cambio dólares y estoy en total desacuerdo con el Gobierno”, resaltó.

Ante esto, Karina Milei le salió al cruce: “¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además, seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… Viva la libertad, carajo”.