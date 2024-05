Por unanimidad, se aprobó la propuesta para el fomento de empleo en Capital

La propuesta del Ejecutivo Municipal promovía la creación de un Régimen de Promoción de Empleo e Inversiones en la ciudad de Salta, denominado "Más trabajo con menos impuestos". La iniciativa busca promover la expansión de la capacidad comercial y productiva industrial para la generación y ampliación de fuentes de trabajo.

Según el detalle de la propuesta que viene desde el Ejecutivo Municipal quienes quieran acogerse a la propuesta para fomentar la generación de empleo tendrán beneficios.

Una de las primeras alocuciones fue la del concejal Guillermo Kripper quien destacó que la medida forma parte de las políticas el intendente Emiliano Durand que trabaja en la generación de empleo para los salteños.

“Estamos en un momento económico complicado que nos obliga a actuar y aportar soluciones” expresó en defensa el edil y agregó que tanto desde la Municipalidad como desde la provincia se está trabajando y ocupando en dar respuestas a la falta de trabajo con políticas de acción.

“Estos son los políticos que si la ven, no como otros”

Otro de los oficialistas en tomar la palabra fue el presidente del Concejo Deliberante, Dario Madile, quien bajó para ocupar una de las bancas. “Estos son los políticos que si la ven, no como otros” afirmó en el inicio de su alocución, no solo en relación a lo que necesitan los salteños sino también hizo referencia al trabajo en equipo con el Ejecutivo, no como la gestión anterior.

“Reclamábamos en los últimos cuatro años que nos escuchen”

“Hay una decisión política de que lleguen inversiones a Salta Capital, no como sucedió en la gestion anterior que las mineras, por ejemplo, se fueron a otros municipios porque no les convenía invertir aquí” sostuvo el presidente del Concejo.

Para Madile “la ordenanza representa los intereses de los vecinos de Salta y nadie puede ponerse en contra de eso”.

La propuesta generó el visto bueno tanto del oficialismo como de la oposición ya que el opositor Pablo López aseguró que es una buena iniciativa y siempre lo encontrarán apoyando medidas como esta. Por su parte, la concejal Agustina Álvarez, pidió modificaciones en propuesta que también contaron con el visto bueno.