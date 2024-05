Siguen las quejas contra el hospital de R° de la Frontera, piden mejorar la atención

Salta se encuentra en medido de una epidemia de gripe y el servicio de salud, que ya venía siendo golpeado por los casos de Dengue en toda la provincia se encuentra sensible ante cualquier situación, esto es lo que sucede en el nosocomio de R° de la Frontera, Melchora Figueroa de Cornejo, donde vecinos se mostraron indignados ante la situación que se esta viviendo puertas adentro donde aseguran recibir destrato por parte de todo el personal y ante los reclamos no reciben respuestas del director, Miguel Astudillo.

Pero el descontento no termina ahí, ya que desde Multivisión se informó que el Director del Nosocomio se habría tomado vacaciones en pleno brote de gripe e influenza no dejando a ninguna persona que pueda suplir su rol de manera integral, ya que ante cualquier situación habrían manifestado que "No están autorizados para hablar".