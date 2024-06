Cobro del recurso en queja: Ovejero aseguró que se busca evitar una saturación del sistema

Semanas atrás se generó polémica por el envío de un proyecto a la Legislatura donde la Corte de Justicia de Salta solicitaba que se autorice el cobro por la presentación de los recursos en queja.

En Sin Vueltas, la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero , respondió por los cuestionamientos que se hicieron desde algunos abogados e incluso el Colegio en relación al cobro del recurso en queja.

“Es para brindar un mejor servicio de justicia y para que la gente no tenga que ir y pagar por un recurso que no va a ser viable”

“La queja no es un recurso es un remedio absolutamente extraordinario” aseguró Ovejero y agregó que esto solamente se debe presentar cuando realmente es necesario.

Según explicó, el problema es que en los últimos tiempos proliferaron los recursos en queja cuando esto es solamente ante situaciones “donde realmente la denegación se ha dado de forma muy arbitraria o en alguna situación muy excepcional”.

“Están generando una multiplicidad de causas en la Corte y esta es una forma de evitar que aquellas quejas que realmente no tienen razón se presenten dos veces” expresó la presidenta de la Corte. De esta manera se apunta también a que las personas no paguen honorarios extra cuando realmente no va a tener procedencia esa presentación.

“Es para brindar un mejor servicio de justicia y para que la gente no tenga que ir y pagar por un recurso que no va a ser viable”, argumentó Teresa Ovejero