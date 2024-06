Le dieron lugar en su casa y abusó de tres hermanitas: "No hablaban, no comían"

Un nuevo hecho de abuso sexual infantil pone en alerta a la sociedad, en especial a los vecinos de V° Asunción que se vieron sorprendidos al conocer el sometimiento que vivían de tres hermanas menores de edad que convivían con un sujeto.

Una tía de las víctimas contó la situación. "Mis sobrinas, no hablaban, no comían, no era vida. Mi hermana pasó la peor noche. Tuvimos que poner la cara antes que se lo quieran llevar a otro lado", acusó la mujer y se refirió a que existiría cierta protección.

Al momento de ser detenido y trasladado a la Alcaidía, los vecinos mostraron su indignación, según Que Pasa Salta, señalaron que la familia del acusado intenta sacarlo de la provincia y temen pueda ser liberado en breve.