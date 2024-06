Dolor por la muerte de Valentín: "Estaba sin pulso" dijo la tía

El fallecimiento de Valentín de 11 años en la escuela Nevado de Acay durante la jornada del Jueves causa gran conmoción en la comunidad de La Poma y su familiares decidieron hablar con los medios que llegaron hasta el pueblo.

Viviana, la tía de Valentín entre lágrimas: "Cuando yo ingresé acá , a este lugar, yo salí de Cachi a las 12.20 a las 1 estuve acá. Estaban todos los padres consternados y les dije ¿que pasó con Valentín? Me dicen, lo siento pero tuvo un accidente ¿dónde está Valentín? Está ahí. No gestionó el pozo, si, si, pero nunca gestionaron".

La mujer manifestó: "Lo que nos comentaron es que los otros dos niños estaban arriba, a él le trataron de sacar la tierrita de la cara pero ya estaba sin pulso. Ahora lo están cambiando pero nos lo devuelven sin vida. Es una negligencia total.

Y continuó: "Como directora organiza. Esto viene de años. La Directora se quiere lavar las manos. Pero ella esta hace dos años. Le dije a la Ministra que me daría vergüenza que la trasladen, no tiene calidad, ya no más Valentín, no mas accidentes en la escuela. Que la retiren".

Acuso a la directora de negligencia: "Entré y lo vi todo. No levantaron el tubo del teléfono, anda mintiendo diciendo que llamó, mi hermana se enteró por terceros, mirá donde llegó a que me entregaran así una criatura, toda una vida por delante", cerró en las palabras que mantuvo con El Tribuno.