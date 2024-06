Ex concejal apuntó contra Bettina Romero por la mercadería retenida: "Ella es la responsable directa"

Tras el hallazgo de mercadería destinada a la ayuda social en la casa de un ex funcionario y familiar de la ex intendenta Bettina Romero, la ex concejal Laura García, en diálogo con InformateSalta, señaló que "estos actos poco transparentes son una continuidad de prácticas observadas durante la administración anterior".

La ex edil destacó que estos hallazgos son solo la punta del iceberg y que se deben tomar medidas para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. "Es vergonzoso, pero a mí no me extraña", afirmó.

“Deben haber más escondidos, que no se vieron y vaya saber uno donde deben andar, tienen que rendir cuentas”

Además, instó a que se investigue a fondo la gestión de los funcionarios implicados, incluyendo a la ex intendenta Bettina Romero. “Ella tiene que rendir cuentas porque era la máxima autoridad", indicó.

“¿Cuántos Fayón habrá? Bettina Romero tiene que dar respuesta de qué es lo que pasó”

Según García, el ex funcionario acusado, Emilio Fayón, "no debe haber hecho nada sin que ella (Bettina Romero) sepa. "Ella es la reponsable directa. Lo que se encontró no es nada de lo que se llevó la gestión de Bettina Romero", dijo.

García expresó su preocupación por la falta de rendición de cuentas y la presunta corrupción que rodea a la gestión anterior. "Yo auguro y estoy contenta que la justicia esté actuando", comentó.

Por útlimo, enfatizó la necesidad de una auditoría exhaustiva para examinar todas las acciones tomadas durante el mandato de Romero, incluyendo contratos cuestionables y el manejo de fondos públicos. “Hay que hacer una auditoría como corresponde a toda la gestión de Bettina Romero. Tienen que ir a rendir cuentas, ella y los funcionarios que estuvieron a cargo también de cada área".