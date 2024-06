Las tasas de interés subieron unos puntos, ¿hay que volver al plazo fijo?

Tras la drástica reducción que sufrieron las tasas de los plazos fijos tradiciones en el inicio de 2024, se comenzó a verificar un cambio de tendencia en las últimas semanas. Desde un piso en torno al 30%, algunas entidades decidieron subir lentamente estos rendimientos.

¿Qué entender de esta decisión y qué hacer con nuestro dinero? Para solventar las dudas InformateSalta estuvo dialogando con el economista Rolando Carrizo, quien señaló que esto es parte de la política monetaria, por tanto se prevén subas y bajas a futuro en la tasa.

“Esto es parte de la política monetaria, de cómo se maneja la cantidad de dinero circulante utilizando el movimiento de la tasa de interés; o se contrae la cantidad de dinero en la economía o la expande”, analizó primeramente el profesional agregando: “Si suben un poco las tasas, los bancos empiezan a captar dinero, se achica la cantidad circulante en el mercado y se frenan variables, como ser el tipo de cambio que estaba creciendo”.

Esto, además, pretende ser una alternativa al inversor con sus pesos, por tanto es prevenible que estas subas y bajas se reiteren. “Van a haber movimientos a la baja a veces, a la suba a veces… y así se buscará que se expanda o se contraiga la economía para ir a una tasa normal de inflación”, puntualizó.

Con este escenario, ¿hay que volver al plazo fijo? Sobre esta interrogante, Carrizo dijo que el plazo fijo “sigue siendo una inversión no rentable si se compara con la inflación, seguimos teniendo tasas negativas”. Por tanto dejó de la decisión del inversor dependiendo “de la situación particular de cada uno, si el dólar se mueve, me voy al dólar, o si está estable, vuelvo al plazo fijo; no hay un consejo general”, se sinceró.