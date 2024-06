Agolio: “Le vamos a pedir a la justicia que impute a Tonini”

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Agustina Agolio, formó parte de Sin Vueltas en donde habló sobre el vaciamiento de los galpones del área de Acción Social. Apuntó contra la responsabilidad de Aroldo Tonini por los hechos que se dieron.

Agolio contó que “días antes de asumir visitaron los galpones y estaban llenos, eran todas cosas que los vecinos de escasos recursos recibían y también para situaciones críticas”. Pero al otro día de asumir en la gestión se encontraron con galpones vacíos son nada para brindar asistencia a la gente.

“Al otro día de asumir fuimos a ver los galpones y estaban vacíos”

“Les aportamos a la justicia los registros de Track Seguridad, porque no puede entrar nadie así nomás. Las ordenes eran de Tonini y Fayón quienes autorizaban a Andrés Nux a realizar los retiros” explicó la funcionaria municipal. También agregó que se pudo confirmar que Nux no tenía vínculos laborales con la Municipalidad de Salta, no era empleado

La Secretaria de Acción Social detalló que le están pidiendo a la justicia constituirse como querellantes por las pruebas que presentaron y agregó que con lo que hicieron los exfuncionarios de Bettina Romero “no le hicieron daño a Emiliano Durand, le robaron a la gente”.

En relación a la culpabilidad de los involucrados, agregó que se solicitará a la fiscalía “que impute a Tonini” porque consideran que también existió culpa tal como sucedió con Silvia Varg. “Es realmente miserable lo que se dio” agregó.

“Nux no era funcionario de la Municipalidad, lo mandaron Tonini y Fayón”

Por último, adelantó que cuando logren recuperar los elementos sustraídos, van a proceder a entregar todas las cosas a la gente que más lo necesita.