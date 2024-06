Caso Loan: "En Salta nos tocaron casos de trata con adolescentes, nunca con niños"

A 13 días de la desaparición de Loan Peña, el pequeño de 5 años originario de Corrientes, las autoridades continúan sin pistas claras sobre su paradero. El caso tiene múltiples hipótesis, incluida la posibilidad de que haya sido víctima de una red de trata de personas.

Al respecto, Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, en diálogo con InformateSalta, expresó su preocupación y destacó la complejidad del caso: "El caso de Loan tiene muchos aspectos que analizar, especialmente por las diversas hipótesis que se manejan, incluida la trata de personas. Esto implica la intervención de múltiples organismos, desde la justicia hasta distintos ministerios y fuerzas de seguridad", comentó.

"Si uno está hablando que lo captaron para ser inserto en la familia, es un chiquito ya de cinco años, entonces no lo piensa desde esa lógica. Trata sexual, es complejo pero se puede dar, y la trata laboral tiene cinco años, entonces no estaría con esas finalidades, yo no descartaría la búsqueda de paradero", agregó.

En la oportunidad, mencionó experiencias previas en Salta relacionadas con la trata de personas: "Hemos tenido alojados en dispositivos profesionales, entre lo que fue el año pasado y este año, alrededor de cinco chicas vinculadas a la trata por explotación laboral, captados por adultos que no pudieron justificar el vínculo".

"En Salta, nos han tocado casos de trata con adolescentes, nunca con niños"

Consultada sobre situaciones donde un niño o niña es rescatado de redes de trata y no puede regresar a su hogar debido a presuntas conexiones delictivas de sus progenitores o el entorno familiar, indicó que en esos casos se brinda acompañamiento psicológico y se aseguran controles de salud adecuados para el bienestar del menor, priorizando su protección y atención integral.

Según sus declaraciones, al analizar el entorno familiar de las víctimas, se destaca la vulnerabilidad como un factor significativo en estas situaciones.

También destacó que la situación de frontera agrega desafíos adicionales a la investigación, especialmente cuando se trata de niños tan pequeños como Loan.

Iradi subrayó que el caso de Loan pone sobre el tapete la necesidad de discutir nuevas medidas preventivas como sociedad para proteger a los chicos. "Estas situaciones son muy difíciles de atravesar para las familias".

Por último, expresó su preocupación por la creciente exposición de los niños a diversos sectores a través de la tecnología, destacando la amenaza del grooming como un claro ejemplo de este riesgo.