Copa América 2024: Uruguay y EE.UU van por la clasificación a cuartos

Hoy, en la segunda fecha, puede definirse el Grupo C de la Copa América en los enfrentamientos Panamá vs Estados Unidos y Uruguay vs Bolivia. Si los norteamericanos y los charrúas ganan, clasifican a cuartos de final.

El primer encuentro es entre el local y Panamá desde las 19 en el Mercedes-Benz Stadium con la transmisión de TyC Sports y DSports. Estados Unidos viene de vencer 2 a 0 a Bolivia mientras que los centroamericanos cayeron frente a Uruguay por 3 a 1.

El historial entre ambos consta de 26 partidos de la cuales EE.UU. se quedó con 17 de ellos, Panamá con 2 y el resto fueron empates.

Así formaría el conjunto panameño: Michael Amir Murillo; Carlos Harvey, José Córdoba, Roderick Miller, Eric Davis, Cristian Martínez; Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Por su parte, el local tendría a los siguientes 11 en cancha: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Gio Reyna, Tyler Adams; Christian Pulisic, Folarin Balogun y Tim Weah. DT: Gregg Berhalter.

Por otra parte, Uruguay se enfrenta a Bolivia desde las 22 en el estadio MetLife de Nueva York. El charrúa viene de ganarle a Panamá por 3 a 1 y la verde perdió con EE.UU. por 2 a 0. Se transmitirá por DSports y Flow contenidos.

El historial entre ambas selecciones reúne 47 partidos de los cuales la celeste se quedó con 31, los del altiplano con 8 y empataron 8.

Esta sería la formación que plantaría Marcelo Bielsa, DT de Uruguay: Sergio Rochet; Nahitán Nández, Ronald Araújo, Mathias Olivera, Matias Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Mientras que el DT de Bolivia, Carlos Zago, pondría a los siguientes 11: Guillermo Viscarra; Jesús Sagredo, Luis Haquín, José Sagredo, Diego Medina; Roberto Fernández, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil; César Menacho y Bruno Miranda.