Desde mañana fumar sale más caro: cigarrillos aumentan 8%

A partir de mañana viernes 28 de junio de 2024, British American Tobacco Argentina ajustará al alza sus precios en línea con el reciente aumento de su competencia. Este cuarto ajuste del año implicará un aumento promedio del 8% en los productos de marcas como Lucky Strike, Rothmans, Camel y Winston.

PRECIOS ACTUALIZADOS

Lucky Strike ha establecido los siguientes precios para su línea clásica: la presentación en caja de 20 unidades se venderá a $2730, mientras que la versión KS20 costará $2400 y el paquete de 12 unidades estará disponible por $1620.

Lucky Strike Blanco Box 20 $2,730

Lucky Strike Blanco KS 20 $2,400

Lucky Strike Blanco Box 12 $1,620

Los Convertibles se comercializarán a $2790, $2400 y $1620 en sus versiones Box 20, KS y Box 12 respectivamente. Las variantes XL Double Plus, Red Mix y Purple Mix estarán disponibles a $2800. Los Lucky Strike Paris, antes Parisiennes, tendrán un costo de $3400 y los Silver, antes Pall Mall, se ofrecerán a $2400.

Lucky Strike Convertible Box 20 $2,790

Lucky Strike Convertible KS 20 $2,400

Lucky Strike Convertible Box 12 $1,620

Lucky Strike XL Convertible Box 20 $2,790

Lucky Strike XL Double Plus Box 20 $2,800

Lucky Strike XL Purple Mix Plus Box 20 $2,800

Lucky Strike XL Red Mix Box 20 $2,800

Lucky Strike Red Mix 12 $1,690

Lucky Strike Double Plus Box 12 $1,690

Lucky Strike Paris Box 20 $3,400

Lucky Strike Silver KS 20 $2,400

Con los más recientes lanzamientos, Lucky Strike refuerza su línea Origen manteniendo los siguientes precios de mayo: Box 20 a $1790, Red KS 20 a $1650, Red Box 10 a $1060, Convertibles Box 20 a $1790, KS 20 a $1770 y Box 10 a $1180.

Lucky Strike Origen Red Box 20 $1,790

Lucky Strike Origen Red KS 20 $1,650

Lucky Strike Origen Red Box 10 $1,060

Lucky Strike Origen Convertible Box 20 $1,790

Lucky Strike Origen Convertible KS 20 $1,770

Lucky Strike Origen Convertible Box 10 $1,180

En cuanto a Rothmans, otra marca destacada en el portafolio de BAT, los precios oscilarán entre $2400 y $1650 en paquetes de 20 unidades. La versión Rothmans XL 43/70 Box 20 costará $2400, mientras que los Convertibles KS 20 tendrán un valor de $1770 y en su versión Box 12 $1280.

Rothmans Rojo KS 20 $1,650

Rothmans Rojo Box 12 $1,060

Rothmans Convertible KS 20 $1,770

Rothmans Convertible Box 12 $1,280

Rothmans XL 43/70 100´s 20 $2,400

El Camel Box 20 y el Blue Box 20 se ofrecerán al consumidor final por $3110 cada uno, mientras que los paquetes más pequeños de 12 unidades estarán disponibles por $1860.

Camel Clásico | Blue Box 20 $3,110

Camel Clásico KS 20 $2,790

Camel Clásico Box 12 $1,860

Camel Circle Box 20 $2,800

Winston, en su única presentación de Box 20, tendrá un costo de $2730