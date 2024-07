Qué cambió en el protocolo del jardín de Loan tras su desaparición: el duro testimonio de su maestra

La ‘seño’ y toda la Escuela N° 137 "Pedro Benjamín Serrano" mantiene la esperanza de que Loan aparezca con vida y lo recuerda con mucha emoción, describiendo muchos de sus tiernos gestos que tenía cada mañana en la puerta de la escuela y revelando lo difícil que es lidiar con la educación de los demás niños en este contexto.

-¿Cómo era Loan en el aula?



-Loan fue mi alumno en salita de 4 y es mi alumno en salita de 5, o sea casi 2 años que compartimos juntos. Es uno de los niños que más travesuras hace en el jardín, uno de los más inquietos. Le gusta venir al jardín, compartir con sus compañeros, le gusta jugar, estar con los demás, no tiene problema con ninguno. La mesita que le coloques con el grupo que le coloques se quedaba encantado.



Allí Karen detalla una particularidad del día a día con Loan: siempre llegaba a la escuela antes que la maestra. "Él es uno de los primeros que llega al jardín. Incluso llega antes que yo, o sea que él me está esperando. Él llega y me saludaba y me decía: "hola seño, cómo estás?" y se iba y se sentaba con su mamá. Es una de las cosas que me costó mucho porque... el entrar a la escuela y él no está", describió con mucho dolor.



El miedo en la escuela de Loan de que desaparezca otro niño

La desaparición de Loan no sólo afecta fuertemente a la familia, que siguen día a día la incansable búsqueda, sino también a todos los vecinos de 9 de Julio, y particularmente a los niños, sus amigos y compañeritos.



"Entrar al aula y ver que sus compañeritos también están muy angustiados… nos estamos conteniendo mutuamente porque también ellos me están ayudando mucho en mi angustia. Venir a la escuela me ayuda un montón porque si no estoy todo el tiempo pensando cómo estará, si estará bien, si le están cuidando, si no está sufriendo", describe Karen, la maestra de salita de 5.

-¿Cómo abordas el hecho de que todos los niños están pendientes del día a día de esta búsqueda. ¿Qué hacés cuando ellos te preguntan algo sobre Loan?

-Esta semana recibí ayuda y apoyo de psicólogos para poder responder sus preguntas. Son chicos, preguntan todo, pero también respondo con la verdad, de lo que sé y de lo que no sé también, porque tampoco tenemos muchas certezas de qué fue lo que pasó. Lo que si ellos están con miedo, tienen miedo de salir a jugar a la plaza, de estar lejos de sus mamás porque tienen miedo que le pase lo mismo que al compañerito, que también es la angustia de todas las personas en el pueblo. Nunca imaginamos que una cosa así nos podía pasar.



Aunque como en toda escuela existen protocolos respecto al ingreso y egreso de sus estudiantes, esta situación generó una fuerte tensión para el inicio y fin de la jornada escuela: "La escuela siempre tiene como regla que sólo el tutor puede retirar -explica la ‘seño’ Karen-, pero ahora tenemos el temor de estar pendiente de quién le retira, que sí esté con la mamá, que sí esté con el papá. Salir primero la maestra y ver quién está y llamar al niño, que no salgan todos juntos porque por ahí también ellos salen corriendo y van a buscar a su mamá y uno necesita ver, estar segura de que le está retirando quien corresponde".



"Las medidas siempre estuvieron porque la escuela siempre protege y cuida mucho a los niños, pero también ahora entendemos que las mamás y los papás están como más nerviosos y atentos a eso. Por eso tomamos otras medidas más, pero es para asegurarnos y tranquilidad de los padres y de los maestros", detallóaKaren.

El mayor anhelo de la ‘seño’ Karen: verlo a Loan crecer

El jardín de Loan, que se encuentra anexo a la escuela primaria, tiene los espacios comunes para los más pequeños de 4 y 5 años, junto a los más grandes de 6 a 11. En los recreos muchos de ellos se cruzan diariamente, pero para una maestra como Karen es una emocionante forma de ver lo grande que están muchos de sus niños.



"Los chicos que hacen el jardín acá, después ya vienen a la primaria. Estamos esperando que Loan vuelva, que pueda terminar su salita de 5 años y que pueda comenzar la primaria. Porque yo en el recreo le encuentro a todos los chicos. Todos los chicos que están en este momento en la escuela seguramente fui su maestra. En el recreo te abrazan, te saludan y siempre te recuerdan. Es ver cómo van creciendo ellos. Y es lo que quiero que pase con Loan", afirma la ‘seño’ Karen, esperanzada de que el pequeño aparezca con vida.

Fuente: Revista Gente