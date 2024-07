Torta con clonazepam: "Le dimos el pase a tres alumnos por atentar contra la vida de sus compañeros"

El día viernes el colegio Madre Teresa de Calcuta se volvió el escenario de algo que podría haber terminado en tragedia. Una alumna de tercer año ingresó una torta "sin autorización" que contenía clonazepam para festejarle el cumpleaños a una compañera.

Lo cierto es que con el correr de las horas, tres alumnos que habían consumido el bizcochuelo, resultaron intoxicados. Si bien ninguno fue de gravedad, se supo que a una de las adolescentes se les practicó un lavaje "preventivo".

InformateSalta dialogó con Alejandro Vilte, Director de la Institución, Nivel secundario, quien dio sus explicaciones del caso. "Teníamos el viernes una situación de tres alumnos que consumieron una torta que le trajeron compañeras por el cumpleaños y bueno, al cabo de una hora aproximadamente los tres compañeros se sentían mal. Manifestaban que tenían mareo, estaban sintiendo adormecimiento en las piernas y llamamos con urgencia al servicio médico, nos atendió a los tres alumnos"

El director contó que en ese momento indagaron a una de las jovencitas que se sentía mal y manifestó "habían consumido una torta en la cual habían puesto clonazepam, no una pastilla, pero si que deben haber molido algo".

Al llegar el personal de salud pudo constatar que los alumnos estaban con sus signos vitales estables y se prosiguió con la atención en centros médicos de la ciudad.

"Gracias a Dios estaban con signos vitales normales y se siguió con la atención en Nosocomio de la ciudad. Los papás me comentaron que estaban bien, a una le hicieron un lavaje por seguridad. Hoy se reincorporaron a la Institución educativa en buen estado".

Protocolo

El director explicó que atentos a la situación y habiendo llamado al servicio médico, se convocó a los tutores o padres.

"Se llamó a los papás de los alumnos que consumieron, activamos el servicio médico, posteriormente hicimos el rastreo desde dirección para un seguimiento de los alumnos. Gracias a Dios fue todo subsanado".

Fuga de la alumna "acusada"

Vilte contó que ese mismo viernes, la alumna que lleva la torta huyó del lugar. "La ponemos al descubierto de lo que pasó y estando en espera, el tío la tenía en la puerta de la dirección, sale y no la encuentra. Hablo con la madre y ella me dijo que haría la activación del protocolo para poder hacer la búsqueda".

El directivo aseguró que la jovencita estuvo en contacto con los alumnos intoxicados durante su fuga, esa información la habría recibido de los mismos papás. "Al sentirse descubierta y tomar conciencia en el momento de lo que había pasado quizás con el pasar de los días reflexiona".

Sin denuncia policial pero con el pase otorgado

El director de la Institución y los padres de los alumnos intoxicados no habrían denunciado el hecho. "Los papás de los alumnos intoxicados no tomaron medidas contra las alumnas, ayer estuve en las entrevista con los papás y no manifestaron tomar alguna acción judicial contra los alumnos. Supongo entienden la situación y se ponen en la postura de los papás".

En tanto desde la Institución adelantó que "se les otorgó el pase para los tres alumnos". "Nunca se dio una situación así, esta torta nunca fue autorizada para ingresar. A manera personal pienso que esta broma fue de muy mal gusto, considerando que estaban atentando, si es que estaba la medicación ahí, contra la vida de sus compañeros, no es una broma, una medicación de ese tipo no causa el mismo efecto en todos los alumnos".