Qué país de Sudamérica podría ser completamente inhabitable en el 2070, según la NASA

En 2070, un país de Sudamérica podrían enfrentar condiciones climáticas extremas que lo haría inhabitable, según predicciones basadas en el estudio de la NASA titulado “Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live”.

En 2070, Brasil podría enfrentar condiciones extremas de calor y humedad que lo harían inhabitable en ciertas regiones. Los niveles de estrés térmico extremo empeoraron en los últimos 40 años, y se espera que esta tendencia continúe, especialmente en áreas subtropicales. La temperatura de bulbo húmedo, una medida crítica del estrés térmico, está aumentando en todo el mundo y algunos lugares podrían superar el límite de supervivencia humana de 35 grados.

Desde 2005, se registraron valores de temperatura superiores a 35 grados en lugares como el Golfo Pérsico y Pakistán. Estas condiciones extremas también podrían volverse más comunes en Brasil para 2070, afectando gravemente la habitabilidad del país. Las olas de calor serán más frecuentes y severas, aumentando significativamente el riesgo de muertes relacionadas con el calor. Las personas mayores, aquellas que trabajan al aire libre y las que carecen de aire acondicionado serán las más vulnerables.

Las condiciones climáticas en Brasil ya están mostrando signos alarmantes de cambio, con incrementos en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, que se prevé se agravarán para 2070. Los científicos observaron que la temperatura en algunas regiones del país comenzaron a acercarse con peligro al límite de supervivencia humana. Este fenómeno, combinado con una infraestructura insuficiente para enfrentar el calor extremo y la falta de acceso generalizado al aire acondicionado, podría llevar a una crisis humanitaria significativa, obligando a migraciones masivas y poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de personas.

Las playas de Río de Janeiro colmadas para calmar el calor del verano

Los satélites de la NASA juegan un papel crucial en el monitoreo de estos cambios climáticos. Instrumentos como el Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) y el ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment (ECOSTRESS) proporcionan datos detallados sobre temperatura y humedad, ayudando a identificar los puntos críticos de estrés térmico. Estos datos son esenciales para desarrollar modelos informáticos que predicen fenómenos de calor extremo en Brasil y otras regiones vulnerables. /TN