Compró una camioneta, lo estafaron, perdió su otro auto y afronta una deuda millonaria

Una historia de terror es la que está viviendo un educador de la ciudad de Orán quien hace unos años quiso comprar un nuevo vehículo pero lo estafaron, le adulteraron los papeles y no solo se quedó sin su rodado, sino que ahora debe millones por los abogados.

El protagonista de esta pesadilla es el profesor Daniel Díaz quien, en diálogo con el medio Radio Ciudad Online relató que fue por 2020 cuando compró una camioneta en la agencia ABC, en calle Pizarro de la ciudad norteña, confiando en ellos la posibilidad de tener su nuevo rodado.

“Entregué una Chevrolet Tracker para sacar una Chevrolet S10 y ahora me quedé sin vehículo y con deuda millonaria que ante la quietud de la justicia debo afrontar a riesgo de que hasta me embarguen mi sueldo de docente”, mencionó Díaz.

Sobre la estafa que habría sufrido, indicó que “presenté las pruebas que adulteraron la documentación de mi compra, me aparece la toma de un crédito UVA el cual jamás firme porque yo saqué el crédito por la camioneta con el Sistema Francés”, agregó de lo que le pasó.

Así sumó que, cuando accedió a la prenda del vehículo “la cual estaba totalmente adulterada, presente todo en la Justicia y nadie hizo nada”. Como si fuera poco, agregó que ahora tiene una deuda millonaria en concepto de honorarios a dos abogados, uno de Orán y otro de Salta Capital.

“No solo perdí dos vehículos por la estafa de esta empresa sino que ahora debo $ 14.000.000 en honorarios, esto no me deja ni dormir, debo afrontar a riesgo de que hasta me embarguen”, se lamentó de su presente.