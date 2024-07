Vecinos de calle Lavalle están hartos de los robos y ataques a autos por la zona

Hay malestar entre los vecinos residentes por la zona de calle Lavalle al 500 y en sus alrededores, debido a la ola de inseguridad que están viviendo, con malvivientes que en cualquier momento del día atacan automóviles principalmente para robarles o directamente hacer daño, reclamando más presencia policial para mermar estos actos delictivos.

Esto pasa en cercanías al parque San Martín, a metros del Hogar Escuela y también por donde queda el Hospital de Mascotas Municipal. Desde hace tiempo, estos vecinos tratan de combatir la inseguridad, evitar que sigan robando sus vehículos como también enfrentar a los ladrones, quienes no temen ni a la luz del día, a las cámaras de seguridad ni a nada más.

“No se puede hacer nada, tengo instaladas cámaras y no les importa nada, se ve a estos chicos que se peinan tranquilos mirando a la cámara”, denunció Analía, una de las damnificadas, al móvil de Multivisión Federal agregando que “vienen, rompen, no hay nada en los autos porque sabemos de la inseguridad pero igual buscan, no sabemos qué más quieren sacar”.

La mujer indicó que hace muchos años que vienen luchando contra la delincuencia, además de la prostitución. Si bien hacen reuniones con la policía, cada par de meses hay recambio de autoridades y “volvemos a empezar, hay predisposición de la Policía pero con los cambios esto se vuelve desgastante”, contó.

Algo que denunció es la poca presencia de efectivos de la fuerza patrullando la zona, más en estas semanas donde hay una importante afluencia de turistas, muchos que llegan desde la terminal a los hostales del área. Como si fuera poco, agregó los daños que hacen quienes salen de los boliches de atrás de la terminal, pues incluso rompieron vidrios de locales, como de una carnicería.

“El robo de autos es constante, hace poco se llevaron directamente uno, apareció desmantelado”