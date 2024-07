Necesita conseguir medicamentos para su hija con epilepsia: pide ayuda a los salteños

Carolina Ávila es madre de una adolescente de 15 años que tiene epilepsia refractaria focal, por lo que necesita tomar medicamentos diarios que hoy en día no los tiene.

La obra social que le brindaba los fármacos era Incluir Salud, pero últimamente dejó de prestarle este servicio llevándola a una situación preocupante al igual que a muchos beneficiarios.

Por este motivo, Carolina dio a conocer la difícil situación económica que atraviesa la familia y llamó a los corazones solidarios para que donen, en caso de tener, la medicación que su hija necesita para su día a día.

Los fármacos son: Levetiracetam 1000 mg, lamotrigina 200mg y topiramato 50 mg, medicamentos que suman en total $300.000 pesos y le duran solo 15 días: “le subieron la dosis porque últimamente se descompone muy seguido” dijo la mujer a Multivisión Federal.

Si bien la adolescente continúa con sus estudios y toma 10 pastillas por día, ahora tiene el acompañamiento psicológico por haber intentado atentar contra su vida.

La lucha se presentó ante la familia una vez más durante el año pasado cuando entraron a robar a la verdulería que tenían en su hogar, la cual le dejaba las ganancias para afrontar los medicamentos, por lo que llamó también a quienes puedan ayudarlas a poner nuevamente su comercio para tener ese sustento: “tengo la voluntad de trabajar, pero no puedo dejarla sola” dijo la mujer.

Por su condición, el año pasado no pudo inscribir a su hija en una institución educativa por recomendación del médico, pero al intentar hacerlo durante este 2024 con la aprobación médica, no pudo llevar adelante la inscripción por negativas de los establecimientos educativos, desde los cuales le dijeron que no podían estar pendientes por su enfermedad: “el año pasado si la recibían y ahora me dijeron que no” sentenció.

Quienes puedan colaborar, el contacto de Carolina es 3872170662.