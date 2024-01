Cientos de salteños, a la deriva con Incluir Salud: "No me dan nada de medicación"

Hay preocupación en cientos de salteños porque no están recibiendo la medicación o los suministros que precisan de Incluir Salud (ex PROFE), el programa de cobertura sanitaria que depende de fondos nacionales, los cuales dejaron de llegar en octubre, los pacientes quedaron a la deriva y Salta, ahora, intervendrá la misma.

Según la información que compartió El Tribuno, son 300 los pacientes salteños que están en una situación crítica, en ellos se replican las irregularidades que se suscitan en todo el país, pues no les entregan los remedios que necesitan hace varios meses y algunos ni siquiera llegan a medicarse.

El medio citado conoció el testimonio de José, paciente de 29 años con epilepsia, discapacitado y vecino de Cerrillos, cuyos remedios cuestan $66.000 mensuales, pero ya no los toma regularmente porque no puede acceder a las cajas; esto más la pensión no contributiva que percibe de $73.000, viviendo al límite. "No me están dando nada de medicación, compro con lo de la pensión pero se me va todo en pastillas", dijo sumando que vende bolsas con tierra del cerro para subsistir, y objetos de su casa que alguien pueda interesarle.

"Estoy pasando miedo, hambre y mucha angustia porque en cualquier momento me puede dar algo. Por ahí como, por ahí no"

Otro caso es el de Hizán, niño de 5 años que necesita leche para su dieta cetogénica y los medicamentos vitales para él, debido a su epilepsia y parálisis cerebral. No obstante su tratamiento está en riesgo, pues una lata de Ketocal 4.1, el producto indicado para su alimentación, cuesta $260.000 y necesita 12 por mes. Su madre, Balbina, dijo que recorre oficinas y farmacias, busca quién la ayude, pregunta y ruega, pero no encuentra soluciones.

Un tercer testimonio es el de Bautista, niño con "huesos de cristal". A fines de septiembre, sus padres protestaron afuera de la sede local de Incluir Salud porque ya no recibían los insumos para garantizar la salud de sus hijos. Desde entonces, también buscan respuestas.

Mientras tanto Juan Pablo Zorrilla fue designado por el Gobierno de Salta como interventor de Incluir Salud en la órbita local, esperando reunirse en las próximas horas con autoridades de Nación para canalizar soluciones, como también la llegada de fondos, los cuales no se mandan desde octubre.