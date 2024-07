El fuerte reclamo del presidente de la AMIA: "¿Cuántas décadas más tienen que pasar?, ¡hagan su trabajo!"

En medio de su discurso por el 30° aniversario del atentado contra la AMIA, el presidente de la entidad hizo un fuerte reclamo a a los grupos feministas, las organizaciones de derechos humano y Unicef, a los que los acusó de no haber apoyo el reclamo de la comunidad judía tras el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre del año pasado.

"No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyan la barbarie terrorista. Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios asesinos. Las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo. Los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos", dijo Amos Linetzky.

La primera entidad contra la que apuntó fue la Cruz Roja, a la que acusó de tener una vasta experiencia histórica en "falta de compromiso". "Una Cruz Roja que no visitaba los campos de exterminio nazi, o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horror. Siempre mirando para otro lado".

Luego cuestionó la falta de apoyo de los grupos feministas, cuando se conocieron las imágenes de las mujeres golpeadas, secuestradas y asesinadas por Hamas en que ataque contra territorio israelí.

"No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras, para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas "Te creo hermana" o "Ni una menos", tengan una letra chica que no leímos y dice "salvo que seas judía".

En su discurso, luego Linetzky sostuvo que "no fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos, para que Unicef muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. ¿Dónde está UNICEF reclamando por la devolución con vida de los hermanitos Bibas?".



"¿Qué están esperando las organizaciones argentinas de derechos humanos para expresarse? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos secuestrados por los que no vale la pena reclamar?", siguió y aseguró: "30 años con falta de colaboración internacional; ¿en dónde quedó la soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a Hezbollah como organización terrorista, firman pactos con Irán burlándose de los argentinos".

Finalmente, resaltó la "actitud positiva" del gobierno de Milei de declarar a Hamas como una organización terrorista, y aclaró que esperan que todos los países de la región "adopten medidas en ese sentido". "A los terroristas se los llama terroristas, no hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años, por eso pedimos a este Gobierno que la causa AMIA sea, de una buena vez, una cuestión de Estado, que vayan a fondo y corrijan las falencias, que se esclarezca el atentado y se pueda juzgar a los responsables", concluyó.