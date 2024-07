"Deberían discutir la agenda de la gente", apuntó Godoy sobre la reforma electoral de Nación

Un debate en puerta que ya hace sonar al río: Desde el Gobierno de la Nación están enfocándose en avanzar con la reforma electoral en el país, la cual prevería la eliminación de las PASO o quitarles su obligatoriedad, analizar la implementación de la Boleta Única Papel, entre otras aristas.

Buscando voces para conocer miras y posiciones, InformateSalta estuvo dialogando con el ex legislador provincial Manuel Santiago Godoy, quien además de hacer sus consideraciones de los principales puntos de la reforma, se permitió hacer unas críticas al Gobierno de la Nación por tal planteo, cuando entiende que “la agenda” de la gente tiene otras cuestiones en la mesa.

“Se debería empezar a discutir la agenda de la gente, no sé si lo es el voto, hoy es el hambre, la crisis económica, que no tiene posibilidad de comprar, que no llega a fin de mes”, espetó Godoy apuntando al presidente Javier Milei pues “le encanta hacer discutir cualquier cosa, ahora plantea esto".

Si bien dijo que está a favor que se den todas las discusiones, el ex diputado subrayó que el pueblo argentino espera que tanto legisladores como funcionarios “comiencen a aportar soluciones a los grandes problemas, ya vimos que Nación no dará ninguna, porque cada vez estamos peor”, les reclamó.

Con respecto a la eliminación de las PASO, mencionó que si eso conlleva “una mirada como que tenga que ver una apertura, cómo se va a resolver la situación de los partidos chicos donde no haya tanta influencia que sea un sistema democrático me parece que no tendría que mirarlo más, no estaría en contra si es esa mirada, para que haya un sistema de resolución de la interna de los partidos”.

Un problema que ahondó con las Primarias es que algunas “expresiones” quedan afuera de la oferta a la ciudadanía al momento de sufragar. “Me encantaría que ofrezcan sus propuestas a la gente y ésta decida”, comentó el ex legislador sumando que “en principio, estaría de acuerdo, siempre y cuando haya una metodología o forma de participación, de resolución de las internas de los partidos, sobre todo de los que no están tan apegados al oficialismo”.

“Se podría discutir el voto con boleta única papel, mirar las experiencias, buscar la forma más adecuada y prolija”