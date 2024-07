Salió de un comercio y la intentaron abusar, le rompieron el pantalón

Un hecho algo confuso pero que pone en alerta a la comunidad de Tartagal, tiene que ver con lo que habría sido un intento de abuso o secuestro en B° Néstor Kirchner.

Alrededor de las 9 de la noche una mujer mayor de edad concurrió a un comercio cercano a su domicilio, al salir y ya cerca de su vivienda, fue sorprendida por alguien que la tomó por atrás sin que ella pudiera ver de quien se trataba.

Esta persona la manoseó y forcejearon. Ella empezó a gritar y salió un hermano a su auxilio, en ese momento pudo ver que dos sujetos huyeron en una moto.

"Tengo miedo, no sé que me quisieron hacer. Yo tengo que salir a trabajar. Me asusté, tengo hijas, sobrinas, ella no se pueden defender" dijo por Activa2 la mujer.

La víctima continuó brindando detalles. "Es la primera vez que los veo, estoy asustada. Mi hermano los vio en la rotonda de Tartagal y los correteo hasta B° Pueblo Nuevo. Andan con la misma ropa, la misma moto. Cuando llamé al móvil nunca se presentó. Estoy toda golpeada lo que me tire al piso porque ese chico me estaba arrastrando. Frené en mi casa, hay una cámara del 911 y pedimos cámaras a los vecinos".