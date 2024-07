¿Suben los combustibles? "Tuvimos seis meses consecutivos de caída de consumo"

Sube, sube, todo sube y sigue subiendo: Con los bolsillos vacíos esperando que llegue agosto para recargarse un poco, ese abastecimiento durará poco porque se anticipa un nuevo aumento en el precio de los combustibles, siendo más caro movilizarse.

Según la información trascendida en las últimas horas, ese aumento rondaría entre el 10% y el 16%. La medida se correspondería con el fin de la prórroga fijada al iniciar julio para la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

¿Qué se sabe a nivel local? ¿Hay data de esta actualización? “Siempre lo he dicho, somos prácticamente los últimos en enterarnos cuando hay un incremento de precios, a los que representamos a las distintas banderas, las compañías no informan que va a hacer un cambio de precio hasta el día y la hora en que se produce”, comentó al respecto Ricardo Stella, empresario del sector de combustibles.

En la charla que mantuvo con InformateSalta, mencionó que están en una situación igual a la del cliente, de enterarse al momento por la prensa de estas modificaciones de valores. “Son las 12 de la noche de un día determinado y el cambio se hace directamente desde Buenos Aires hacia toda la red”, enfatizó.

“Siempre estamos expectante de lo que pueda pasar, a veces (la suba) ocurre sobre la marcha”

A la espera de las novedades y a modo de retrospectiva sobre el año que viene transcurriendo, Stella sentenció que el sector de los expendedores de combustible “no es ajeno a la economía en general, nosotros comercializamos el producto; evidentemente en el primer semestre tuvimos seis meses consecutivos de caída de consumo; depende de la zona pero en término generales, ronda el 15%, en algunos lados hasta 30%”.

Indicando que esta merma impacta en los negocios, en los costos fijos operativos, en salarios, mantenimiento, iluminación, etc., el empresario dio su mirada hacia adelante: “Creo que todos tenemos una esperanza que empezar a subir, por supuesto esa reactivación no será muy brusca sino lenta, va a llegar gran parte del segundo semestre y no sé si también principios del año que viene”, comentó su parecer para concluir.