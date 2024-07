“Un país con una persona acumulando el poder, no tiene estabilidad”, apuntó Urtubey a Milei

En la entrevista que brindó al programa Cara a Cara, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey analizó el presente tanto del país como de la provincia, manifestando que trabaja en un proyecto federal para Argentina, permitiéndose críticas a la gestión de Javier Milei como también al presidente.

Sobre su rol político sin ocupar un cargo, comentó que prosigue en la construcción de un espacio “de carácter federal” que pueda significar un nuevo curso para Argentina. “Estoy trabajando fuerte en tratar de conformar un acuerdo grande”, manifestó insistiendo que ese es el camino para un desarrollo a largo plazo.

“Necesitamos instituciones firmes y sólidas, no necesitamos liderazgos mesiánicos, gente que venga a salvarnos porque eso no te da seguridad jurídica”, manifestó el dirigente con una crítica hacia la gestión actual en Nación.

En esa línea se refirió a la Ley Bases que se sancionó en el Congreso diciendo: “El único recurso para conseguir financiamiento es darle una rentabilidad extraordinaria a los inversores, pero no existe y tampoco el RIGI porque no se puede atraer a la gente si no se les da seguridad jurídica”.

“Un país en donde una persona acumula todo el poder, es un país que no tiene seguridad jurídica, que no tiene estabilidad”, continuó su mirada con una referencia clara al presidente Javier Milei, explicando que esto convierte lo que deberían ser reglas de juego “firmes” en caprichos unilaterales y arbitrarios.

Por último y consultado si estuvo pensando en una participación de los comicios del próximo año, Urtubey manifestó: “Yo sé qué es lo que quiero, que construyamos un acuerdo para ganar, que seamos la mayor cantidad posible”.