Bajaron de precio los cigarrillos: así quedaron sus valores

Ayer viernes 26 de julio entró en vigencia la nueva lista de valores de la tabacalera British American Tobacco Argentina. Bajó el precio de los cigarrillos más económicos y se mantuvo el de los más costosos.

La reducción del precio es, en promedio, del 7%. En esta nota se detalla cómo quedaron los precios de las distintas marcas.

Cigarrillos sin aumentos

Lucky Strike ha mantenido los siguientes precios para su línea clásica:

Lucky Strike Blanco Box 20 $2.730

Lucky Strike Blanco KS 20 $2.400

Lucky Strike Blanco Box 12 $1.620

Los Convertibles de Lucky Strike quedaron con los siguientes precios:

Lucky Strike Convertible Box 20 $2.790

Lucky Strike Convertible KS 20 $2.400

Lucky Strike Convertible Box 12 $1.620

Las variantes XL de Lucky Strike tienen estos nuevos valores

Lucky Strike XL Convertible Box 20 $2.790

Lucky Strike XL Double Plus Box 20 $2.800

Lucky Strike XL Purple Mix Plus Box 20 $2.800

Lucky Strike XL Red Mix Box 20 $2.800

Lucky Strike Red Mix 12 $1.690

Lucky Strike Double Plus Box 12 $1.690

Precio de los Lucky Strike Paris, antes Parisiennes, y los Silver, antes Pall Mall

Lucky Strike Paris Box 20 $3.400

Lucky Strike Silver KS 20 $2.400



Precio de los cigarrillos Camel

Camel Clásico | Blue Box 20 $3.110

Camel Clásico KS 20 $2.790

Camel Clásico Box 12 $1.860

Camel Circle Box 20 $2.800

Winston, en su única presentación de Box 20, tendrá un costo de $2.730

Los cigarrillos que bajaron de precio

Lucky Strike Origen Red Box 20 $1.650

Lucky Strike Origen Red KS 20 $1.650

Lucky Strike Origen Red Box 10 $1.060

Lucky Strike Origen Convertible Box 20 $1.650

Lucky Strike Origen Convertible KS 20 $1.650

Lucky Strike Origen Convertible Box 10 $1.180

Rothmans Rojo KS 20 $1.650

Rothmans Rojo Box 12 $1.060

Rothmans Convertible KS 20 $1.650 ↓

Rothmans Convertible Box 12 $1.280

Rothmans XL 43/70 100´s 20 $2.400