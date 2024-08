Varios puntos de Salta están bajo alerta por viento zonda, ¿cuáles son?

La temporada de bajas temperaturas propia del invierno transita una pausa ante unos "días de veranito", con el sol brillando en lo alto pero también con temperaturas que están superando los 30°C, anticipando que el calor extremo está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo y en medio de estas condiciones meteorológicas, en las últimas horas se emitió un alerta amarillo para varios puntos de Salta, sobre todo para el sur y para el área cordillerana de la provincia, por la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, tipo zonda.

¿Qué dice este aviso? El mismo fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indicando que para la tarde y noche de este viernes, hay probabilidad de viento zonda con velocidades entre 35 y 55 km/h con ráfagas que podrán superar los 75 km/h. No se descarta reducción de visibilidad, suba repentina de la temperatura y condiciones de humedad muy baja.

En cuanto a los sitios donde principalmente se señala la posibilidad del desarrollo de estas condiciones, el organismo nacional enlistó no solo el área cordillerana de Salta, sino también las localidades en la puna de Cafayate y en la puna de San Carlos principalmente.

Algunas recomendaciones para este tipo de eventos meteorológicos son:

• Asegurar los elementos que puedan volarse.

• Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

• No estacionar vehículos bajo los árboles.

• Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible.