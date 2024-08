Nanni defendió el voto electrónico y pidió no manosear el sistema electoral

"El gobierno debe definir una estrategia clara para siempre. No se puede estar manoseando a cada rato el sistema electoral", expresó el ex legislador nacional y ex presidente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni, al ser consultado sobre la posible eliminación de las PASO y el cambio en la forma de votación.

Para Nanni, el verdadero problema no radica en la existencia de las PASO, sino en el financiamiento de los numerosos partidos políticos. "Hay un negocio con esto. El Estado no debería estar bancando a miles de partidos políticos", afirmó.

Por otro lado, defendió al voto electrónico y marcó claras diferencias con Venezuela. "No existió fraude por el voto electrónico, existió por quienes pasaban la información y demás", marcó, a la vez que indicó que la oposición pudo demostrar el engaño gracias a este sistema.

Aunque reconoció que en Salta podría ser costoso, consideró que volver al voto en papel sería un retroceso enorme. "Ojalá se quede el sistema", afirmó.

Respecto a su futuro político, Nanni mencionó que no se imagina en otro lugar que no sea la política nacional y que él y su grupo seguirán trabajando dentro de la agenda del cambio. "Veremos qué matiz podemos encontrar, qué instrumentos, pero seguramente ahí vamos a estar", concluyó.