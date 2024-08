A 30 meses, harán un nuevo rastrillaje por Gastón Sanz: "Algo tenemos que encontrar"

Mientras el país sigue atento a las novedades en torno a la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años del cual nada se sabe hace casi dos meses, en Salta una búsqueda que sigue latente es la de Gastón Sanz, cuyo paradero es un misterio desde hace 30 meses.

Este muchacho desapareció el 20 de febrero de 2022, en la zona de Lesser, último sitio en que fue visto y, pese a todos los operativos como rastrillajes, no se sabe dónde está ni qué le pudo haber pasado.

Es aquí cuando Andrés Sanz, padre de Gastón, requirió a la sociedad no solo su colaboración para que la búsqueda del joven no quede en la nada, sino que tampoco se olviden de él. “Yo sé que solo no voy a poder hacer nada y es por eso que necesito que la gente me dé una mano”, manifestó en declaraciones que replicó el medio Con Criterio.

Pensando en que Gastón sufre de bipolaridad, su padre manifestó: “Por ahí siquiera ni sabe dónde está ni cómo se llama por la falta de sus medicamentos; es algo que tenemos en contra porque no está consciente de su realidad, por eso no puede volver a casa”.

Según manifestó, en septiembre se procederá con un nuevo rastrillaje, para el cual espera que amigos y conocidos puedan acompañar, al igual de todos los que deseen colaborar en la búsqueda. “En el rastrillaje van a estar videntes; algo tenemos que encontrar, alguna pista, algo que se nos pasó”, puntualizó.

Por último, el hombre se sinceró lo difícil de seguir adelante sin su hijo ni saber qué le pasó, transitando los días “recordando que te falta su hijo; ahora que hacer frío uno piensa si está pasando hambre, frío y todas las cosas que se vienen a la cabeza”, concluyó.

“Hasta hoy nunca tuve una pista, no tengo nada de nada”