Sin pistas, se cumplirán dos años sin Gastón Sanz: "Siempre te voy a esperar hijo"

La desaparición de Gastón Sanz aquel 20 de febrero de 2022 se ha vuelto un misterio. Desde entonces su padre ha luchado contra viento y marea para encontrarlo pero todo fue en vano hasta ahora. Una recompensa millonaria, datos que daban esperanzas pero luego se desvanecían fue el vaivén de estos casi dos años sin Gastón.

Recordemos que Gastón Sanz desapareció cuando salió a caminar por el río Castellanos. Según lo que recuerda su madre de ese día, el joven, que estaba muy cerca de recibir el título de abogado, le pidió dar un paseo por esa zona, pues quería despejarse un poco. Desde ese día, sin embargo, no se supo más nada de él.

El padre de Gastón habló Con Criterio Salta y quebró en llanto al confirmar que tuvo que abandonar la búsqueda de su hijo.

“Me da mucha tristeza que no tengamos ninguna novedad cerca de un nuevo aniversario. A veces pienso que no lo voy a encontrar nunca. Suspendimos la búsqueda porque no tenemos dónde buscar, buscamos por todos lados, créanme, por todos lados donde se imaginan”.

Sin pistas todo es incierto “Con la esperanza uno dice bueno vuelvo a comenzar, pero no sé por dónde empezar. Hace 9 meses que nadie me llama para darme pista alguna, la policía me llama de vez en cuando pero nada certero. Estamos buscando a ciegas, no tenemos ni idea", añadió.

Esperando encontrarlo con vida “El aniversario va a ser un día demasiado triste, deseando que vuelva. Es lo único que quiero. Lo único en lo que mantengo la ilusión es que esté con vida. Nunca voy a perder la esperanza, siempre lo voy a esperar, siempre te voy a esperar hijo”, finalizó entre lágrimas el padre de Gastón.